"السلطة" تواصل جريمة الاعتقال السياسي بحق كوادر "الجهاد" في الضفة

فلسطين اليوم

تواصل أجهزة أمن السلطة حملتها المسعورة التي تستهدف قيادات وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية ومواصلة احتجازهم دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

فقد اعتقلت أجهزة أمن السلطة أمس المجاهد المحرر يوسف اخليل (24 عاماً) من بلدة بيت أمر بالخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته، والمحرر أحمد عبد اللطيف نواصرة (41 عاماً) من بلدة فحمة جنوب جنين.

وتواصل اعتقال المجاهدين خالد ومراد ملايشة، ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين لليوم الـ32 على التوالي، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط، بالإضافة إلى اعتقال خمسة مجاهدين من بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، لليوم الـ 19 على التوالي، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً).

كما يواصل جهاز المخابرات التابع للسلطة اعتقال القيادي المجاهد: أرقم خالد أحمرو (57 عاماً) من الخليل، والمجاهد فادي فواز البري (38 عاماً) من قلقيلية ويسكن في رام الله والبيرة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.