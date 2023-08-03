حمدين صباحي: انتصار سوريا منصّة للمزيد من المكاسب المشروعة للأمة العربية

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، حمدين صباحي، أنّ المؤتمر القومي العربي يتطلّع بثقة وأمل إلى إعمار سوريا.

وقال صباحي مساء أمس إنّ "الجراح التي خلّفتها الحرب في سوريا تحتاج إلى بلسمة تستدعي تصالحًا وتسامحًا يعززان الوحدة الوطنية السورية"، مشيرًا إلى أنّ "المصالحة تتطلب انفتاحًا على الآراء كافة في سوريا على أرضية الحوار مع المعارضة الوطنية السورية التي لم تستخدم العنف".

وشدّد على ضرورة الاستفادة من "انتصار سوريا على أعداء الأمة واستخدامه منصة للمزيد من المكاسب المشروعة للأمة العربية".

وجاءت مواقف حمدين صباحي عقب لقاء استغرق أكثر من ساعتين مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر القومي العربي في بيروت قد انطلقت، الأحد، تحت عنوان دورة "جنين"، تقديرًا للدور البطولي الذي أدّته وما زالت تؤديه جنين في معركة المواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأنهى المؤتمر القومي العربي أعماله، الاثنين، منوّهًا بالمصالحات التي جرت مؤخرًا في المنطقة، ولا سيما التي حدثت بين السعودية وإيران، وبالتقارب العربي مع سوريا، واستعادتها لمقعدها في جامعة الدول العربية.

وأكد المؤتمر القومي العربي جملة ثوابت، منها أنّ سوريا تخوض معركة بالنيابة عن جميع العرب، لافتًا إلى أنه كان هناك تأكيد بعد اللقاء مع الرئيس الأسد على ضرورة وضع برنامج عمل في مواجهة الحصار.