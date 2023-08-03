فلسطين اليوم

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، يتساءل الملايين من الشعب السوري وحتى المختصون في الاقتصاد عن أسباب انخفاض الليرة السورية في سوريا لاسيما خلال اليومين الماضيين، إذ شهدت الليرة السورية، خلال اليومين الماضيين، تراجعاً بنحو 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ إن الخلافات في البلد الشامي منذ أكثر من 10 سنوات على التوالي أدت إلى استمرار انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، لذلك يسأل المهتمون باستمرار عن، سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء.

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، في هذه المقالة سنوضح للمتابعين سبب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذ سجلت قيمة العملة السورية رقما قياسيا جديدا، إذ تجاوزت 13 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها، في يوليو الماضي، ووفق موقع "الليرة اليوم" الاقتصادي، حدث تحسن طفيف قبل يومين، ليبلغ سعر صرف العملة السورية نحو 12 ألفا للدولار الواحد، إلا أن المراقبين الاقتصاديين يجمعون على أن هذا التحسن مؤقت، وستعود الليرة للانخفاض مجدداً كما حدث في مرات عديدة بالسابق.

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، في هذه المقالة التي نخصصها عن الليرة السورية وانعكاس الأزمة السورية عليها، ستوضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للمتابعين سبب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ومتى بدأت تتدهور الليرة بشكل كبير منذ نهاية سنة 2022، ما دفع البنك المركزي للنظام السوري بدءا فبراير الماضي، إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.

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سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، يشار إلى أنه مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي، تراجعت قيمة معدل الأجور في المناطق السورية لتصل إلى 8 دولارات شهريا، من متوسط 14 دولاراً سابقا، فيما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، إذ يقول مختصون إنه من خلال تتبع تاريخي لمسار الليرة السورية منذ عام 2011 حتى الآن، من الممكن ملاحظة أن تراجع قيمتها يتم على مسارين"، المسار الأول يتمثل في هبوط حاد بسعر الليرة، بحيث يحدث مرة كل عام، يليها استقرار، والمسار الثاني هو انخفاض تدريجي.





سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، المختصون قالوا: إن الانهيار الحالي والذي حصل خلال الشهر الماضي، فقدت به الليرة 30% من قيمتها والـ 10 بالمئة الأخرى كانت طيلة الشهور السابقة من العام الجاري" مردفا أنه "من المتوقع أن يتوقف الانهيار خلال الأيام القادمة.. وأن تتابع مسيرة التراجع ولكن بشكل بسيط، مؤكداً أن عموما وفي ظل استمرار الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، سيستمر انخفاض الليرة السورية، ولن يتغير المشهد ما لم تتغير هذه الظروف، والانفتاح السياسي لا يؤثر إيجابا على الليرة ما لم يرافقه انفتاح اقتصادي".

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء

سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء، علق الخبراء بأنه فيما يتعلق بكيفية معالجة الوضع الحالي، فإن الحل هو معالجة أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والتي تعود لعدة أسباب، منها أسباب قديمة تتعلق بانخفاض الإنتاج وزيادة الاستيراد، وضعف الثقة بالليرة وارتفاع معدل الدولرة والمضاربات على الليرة، وأن أسباب جديدة منها إخراج بعض المواد من منصة الاستيراد، والسماح للتجار باستيرادها بشكل شخصي دون المرور بالمؤسسات المالية، وهذا ما دفع التجار للاتجاه إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وهو ما يعني طلب مرتفع على الدولار"، إلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: سبب انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك والسوق السوداء.