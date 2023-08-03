كهرباء غزة توضح مستجدات المساهمة بـ 50 شيكلاً لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

فلسطين اليوم

عقب مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهربا محافظات قطاع غزة م. محمد ثابت، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، آخر مستجدات حول المساهمة بدفع 50 شيكلاً شهرياً لمن لديهم عدادات كهربا ذكية من مستفيدي الشؤون الاجتماعية.

وأوضح ثابت في تصريح صحفي، أن الشركة نفّذت المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بواقع 50 شيكلاً شهرياً لمن لديهم عدادات ذكية.

وقال: "مستفيدو الشؤون الذين لديهم عداد ميكانيكي أو عداد "كرت" لم يستفيدوا من مساهمة الـ 50 شيكلاً شهرياً، عليهم إبلاغ الشركة لتغيير العداد مجاناً".

وأشار إلى أن الشركة ستضع رابطاً على موقع الشركة لتمكين المواطنين مستفيدي الشؤون بتقديم شكوى يوضحون فيها نوعية العداد لديهم ليتمكنوا من حصولهم على مساهمة الحكومة المخصصة للعدادات الذكية.