الاحتلال يعتقل القياديين في الجهاد الإسلامي خلوف من جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 3/8/2023، القياديين في حركة الجهاد الإسلامي المهندس سلطان أحمد خلوف (42 عاماً)، وهلال خلوف إلى جانب عدد من أبناء شعبنا في بلدة برقين قضاء جنين، بالضفة المحتلة.

وجاء اعتقال القيادي سلطان خلوف عقب اقتحام ومداهمة قوات خاصة تابعة للاحتلال منازل المواطنين في بلدة برقين، حيث تم اقتحام منزله بطريقة وحشية، والاعتداء عليه قبل التحقيق معه واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والقيادي خلوف أسير محرر حيث أمضى ما يزيد عن أربعة أعوام في سجون الاحتلال، ويعمل مهندساً زراعياً، ويعاني من عدة أمراض بسبب سياسة الإهمال الطبي التي مورست بحقه، وهو شقيق الأسير المجاهد محمد خلف المعتقل بتاريخ 7-2-2023م، والذي حرمه الاحتلال من عقد قرانه الذي كان مقرراً في 10-2-2023م.

ويعتبر القيادي خلوف من أبطال معركة الأمعاء الخاوية، حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام خلال اعتقاله في 18-7-2019م، ضد قرار اعتقاله الإداري التعسفي، والذي استمر لمدة 67 يوماً انتهى بانتزاعه لحريته في 15-12-2019م.

في ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، واعتقلت عدداً من مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، واقتادتهم دون الكشف عن مصيرهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات المطاردة والاعتقال لكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.