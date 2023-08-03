فلسطين اليوم

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 8 2023، مر 10 أشهر على أخر دفعة نقدية تلقاها مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لذا فإن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشة تسوء من وقت لآخر، فكلما مر الوقت تتفاقم معاناتهم ويتأزم وضعهم المعيشي لأنهم غير قادرون على تأمين احتياجات منزلهم لاسيما وأنهم بلا دخل أبداً لاسيما وأهالي قطاع غزة المحاصرين منذ أكثر من 16 عاماً على التوالي، أدى إلى تكوين جيوشا من البطالة جعت غزة تتصدر دول العالم، وسنرفق في هذه المقالة موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 8 2023، وفق التوقعات من الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة وزارة التنمية

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة وزارة التنمية، ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية غاية في السوء نتيجة الحصار المتواصل منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، أدى الحصار إلى اغلاق معظم المؤسسات الاقتصادية في القطاع وتسريح عمالها الذين انضموا إلى جيوش البطالة المنتشرة، لذلك فإنهم يسألون باستمرار عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لاسيما مع مرور 10 شهور على آخر دفعة تلقوها من وزارة المالية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تطورات ومستجدات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 8 2023، حال توفر ذلك.

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متى صرف مستحقات التنمية الاجتماعية غزة والضفة

متى صرف مستحقات التنمية الاجتماعية غزة والضفة، ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة معظمها من قطاع غزة تتلقى دفعات تبدأ من 750 شيكلا وتصل إلى 1800 شيكل بحسب وضع العائلة الاجتماعي والصحي ووفق تقارير باحثي وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ من المقرر أن يستلموا هؤلاء الأسر 4 دفعات كل عام، إلا إن وزارتي التنمية والمالية لم تلتزمان بتلك الدفعات منذ سنوات مضت بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، ما تسبب بمفاقمة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

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اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، واستلم مستفيدو الشؤون الاجتماعية آخر دفعة لهم في شهر أكتوبر 2022، أي مر نحو 10 شهور ولم يستلموا أي أموال تساعدهم على التغلب على الفقر المدقع الذي يعانون منه، ومع كل ذلك لم تُعلن وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية كتابة هذه السطور عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، على أمل أن تعلن الوزارة عن ذلك قريباً.

لماذا تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

لماذا تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، يتساءل أيضا مستفيدو الشؤون الاجتماعية عن السبب الحقيقي لصرف شيكات الشؤون لأكثر من 10 أشهر على التوالي، إلا إن الجهات المختصة في وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية تؤكدان أنه السبب الرئيس جراء الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية جراء اقتطاع أموال الضراب "المقاصة" من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بذريعة دفع رواتب الأسرى والأسرى المحررون.