16 أسيرًا في سجن "عوفر" يبدأون اليوم خطوات احتجاجية

فلسطين اليوم

يبدأ اليوم الخميس 3/8/2023، 16 أسيرًا في سجن "عوفر" خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن 16 أسيرًا في سجن "عوفر" يبدأون خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وتتمثل أولى الخطوات الاحتجاجية، بالخروج للزنازين احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه مصلحة السجون الإسرائيلية.

أما يوي يومي السبت، والأحد، سيتم تأخير الدخول من الفورة، وإرجاع وجبتين من الطعام في كافة السجون، فيما سيتم يوم الثلاثاء، تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة.

وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة كبيرة منذ مطلع العام الحالي 2023، حيث نفذت سلطات الاحتلال نحو 1500 حالة اعتقال إداري.

