إسرائيل" تبيع "مقلاع داود" لفنلندا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، امس الأربعاء، بيعها المنظومة الدفاعية الجديدة "مقلاع داود" إلى فنلندا.

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوّره البلدان معا إلى فنلندا، حيث تلقت تل أبيب الضوء الأخضر من واشنطن لبيع تلك المنظومة الدفاعية.

وأكدت أن "إسرائيل" ستبيع فنلندا هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة بقيمة 345 مليون دولار، مشيرة إلى أن شركة "رافائيل" الإسرائيلية هي التي تقوم بتطوير وتحديث تلك المنظومة، بالتعاون مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية.

ويشار إلى أن "مقلاع داود" قد تم تصميمه لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار.

ويذكر أن منظومة "مقلاع داود" هي منظومة دفاعية وسط، بين "القبة الحديدية" وهي المخصصة للمدى المنخفض، وبين منظومة "حيتس 2" و"حيتس 3" والمخصصة للمدى الطويل، مثل الصواريخ البعيدة المدى المنطلقة من إيران، والتي تتحرك خارج الغلاف الجوي.

ويشار الى ان الاحتلال استخدم "مقلاع داود" في عملية اعتراضية للمرة الأولى خلال عملية ثأر الاحرار"، التي اندلعت بين إسرائيل" وحركة الجهاد الإسلامي في أيار الماضي، حيث تبلغ تكلفته مليون دولار .