بالصور لجان الصيادين لـ "فلسطين اليوم": إصابة صياد واعطاب قاربين قبالة ساحل شمال غزة

فلسطين اليوم

أكد مسؤول لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، إصابة صياد فلسطيني بعيار مطاطي واعطاب مركبين آخرين إثر استهدافهم المتعمد من زوارق الاحتلال الحربية قبالة ساحل منطقة الواحة شمال مدينة غزة.

وأوضح بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلق نيران رشاشاتها صوب قاربي صيد شمال مدينة غزة، أدت إلى إصابة الصياد إياد كسكين بجروح في منطقة البطن وصفت بالطفيفة وتم نقله إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار بكر إلى أن زوارق الاحتلال ألحقت أضراراً في محركات مركبة الصياد كسكين ومركبة أخرى تعود إلى عائلة أبو ريالة

وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.











