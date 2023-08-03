أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

جاء متوسط أسعار جرام الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي على النحو التالي: -

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 226.61 شيكل عند مستوى 62.60 دولار

اسعار الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 207.72 شيكل عند مستوى 57.38 دولار

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 198.28 شيكل عند مستوى 54.77 دولار

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 169.96 شيكل عند مستوى 46.95 دولار

اسعار الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 132.19 شيكل عند مستوى 36.52 دولار

اسعار الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 113.30 شيكل عند مستوى31.30 دولار

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 7,047 شيكل عند مستوى 1,947 دولار

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 1,586 شيكل عند مستوى 438.20 دولار

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 226,605 شيكل عند مستوى 62,598 دولار