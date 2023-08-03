"تجمع عائلات جنين" يدعو إلى وقف فوري لحملة الاعتقالات السياسية

فلسطين اليوم

طالب تجمع عائلات جنين، الليلة الماضية، وقف فوري لحملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين، وإطلاق سراح الشبان الذين تم اعتقالهم.

ودعا التجمع في بيان صحفي صدر عنه، إلى عدم اقتحام مخيم جنين من قبل الأجهزة الأمنية، وتجنيب المخيم نتائج ذلك.

وحمّل التجمع، محافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولة الأحداث، داعين للتوقف عن ذلك.

كما دعا إلى وقف التعرض لمواكب إطلاق الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، والسماح للعائلات لاستقبال ابناءهم بما يليق بهم وبنضالهم.

وقال التجمع: "إن شباب المدينة يدافعون عن المدينة في وجه الاحتلال، وان سلاحهم سيوجه للاحتلال فقط".

وأضاف التجمع، أنهم يتابعون جهودهم مع جميع الأطراف لتجنيب المدينة تصاعد الاحداث.