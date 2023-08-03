بالفيديو بينهم قيادي في "الجهاد".. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين خلال اقتحام جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، من بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وحاصرت وداهمت عدة منازل أدت إلى اعتقال 3 شبان من المنطقة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ووفق إعلام الأسرى، فإن الاحتلال اعتقال أسرى محررين وقيادي بارز في الجهاد خلال عدوانه على بلدة برقين غرب جنين وهم: القيادي المهندس سلطان أحمد محمود خلف، والشيخ هلال محمد لطفي خلوف، وعلي نايف سمارة وعلي خلف .

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة برقين غرب جنين بعد اعتقال المواطنين الثلاثة.