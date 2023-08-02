فلسطين اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية الآن بث مباشر hd بجودة عالية يلا شوت قناة الفجر، من المقرر أن يلتقي فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في مباراة ودية ضمن التحضير للموسم الكروي الجديد في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم غد الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، على ملعب كامبينغ وورلد في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تنقل المباراة AD Sports 1 HD، حيث ينتظر جمهور الفريقان بدء صافرة البداية حتى يشاهدوا مجربات المباراة ومستوى فريقهما واستعدادهما للموسم الكروي المقبل، إذ إنه بالنسبة للفرق والأندية الكبيرة حين تقابل بعضها لا تعترف بأنها مباراة ودية وتكون أشبه بملحمة كروية بين الفريقين.

مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بث مباشر الآن hd

مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بث مباشر الآن hd، يتواجه نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره الإيطالي نادي السيدة العجوز، يوفنتوس ضمن مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2023- 2024، إذ يسعى ريال مدريد لتسجيل فوز على نظيره يوفنتوس بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام نظيره وغريمه الأزلي برشلونة في المباراة الودية التحضيرية الماضية، لذلك يحرض المدير الفني للملكي كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز ومحو الصورة السيئة عن الفريق، فهو يعلم جيداً أن أنصار الريال ستكون حاضرة للمباراة من جميع أنحاء العالم، إذ إن الملكي يحظى بشعبية كروية جارفة في جميع بقاع الأرض، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية الآن بث مباشر hd بجودة عالية يلا شوت قناة الفجر.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يلا لايف بث مباشر اليوم 03-08-2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يلا لايف بث مباشر اليوم 03-08-2023، جميع لاعبو ريال مدريد جاهزون للمباراة ما عدا الوافد الجديد التركي أردا جولير الذي تلقى إصابة موجعة ستبعده عن الملاعب لنحو 4 أشهر تقريباً، إلا في حال جد جديد على ذلك إذ إنه تعرض لإصابة أثناء حصة تدريبية أبعدته عن المباراتين الوديتين أمام ميلان الإيطالي وبرشلونة الاسباني على الترتيب، بينما ستبعده عن أولى مباريات الموسم الكروي الجديد إلى حين الشفاء بشكل تام.

مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر كورة أون لاين مباشرة

مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر كورة أون لاين مباشرة، وللتذكير تنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في المنافسة الودية في تمام الساعة ال 11:30 مساء بتوقيت موريتانيا 12:30 صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 1:30 صباحا بتوقيت السودان وليبيا 2:30 صباحا بعد منتصف اليل بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 3:30 صباحا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية الآن بث مباشر hd بجودة عالية يلا شوت قناة الفجر، مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر كورة أون لاين مباشرة،