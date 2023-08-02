بالفيديو شاهد| فاجعة.. تمساح يلتهم لاعب كرة قدم كورستاريكي

فلسطين اليوم

التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.

وانتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحيوان المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه.

ويظهر مقطع فيديو آخر التمساح، وهو يقتل بالرصاص في الماء، قبل أن يحمل السكان المحليون جثة ضحيته إلى ضفة النهر.

وقال نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه اليوم الأربعاء: "اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب. ستعيش دائما في قلوبنا".

كان لوبيز أورتيز يبلغ من العمر 29 عاما، كما خلف وراءه طفلين.