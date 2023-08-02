مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من طوباس

فلسطين اليوم

أسقط مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، طائرة "إسرائيلية" مُسيرة شرق محافظة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أسقطوا طائرة "مسيّرة" للاحتلال بعد إطلاقها من حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وارتفعت وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير لاسيما خلال العام الجاري، مع تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.





