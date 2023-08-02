فلسطين تعزي الصين بضحايا الفيضانات

فلسطين اليوم

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تعازيها الحارة لقيادة جمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها بضحايا الفيضانات جراء العاصفة الاستوائية 'دوكسوري' والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الصينية بكين ومدينة تيانجين ومناطق خبي، والتي أودت بحياة عدد من الضحايا وإصابة المئات وتدمير المرافق العامة.

وأكدت الوزارة، تضامن دولة فلسطين مع الصين حكومةً وشعباً، وعبرت عن ثقتها بقدرتها على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها، كما تقدمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة الصين وشعبها، وتمنت لطواقم الإنقاذ النجاح في العثور على المفقودين، وللمصابين الشفاء العاجل.