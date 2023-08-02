"الخارجية" تعلن وفاة مواطن فلسطيني على سواحل اليونان

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء2/8/2023م، وفاة المواطن الفلسطيني من سوريا، سامر فارس حسن، قبالة سواحل جزيرة رودوس اليونانية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك:" إنه ومنذ اللحظة الاولى التي تم ابلاغ سفارة دولة فلسطين لدى اليونان عن حادث الوفاة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣، بعد وصوله الى شواطئ جزيرة رودوس اليونانية، أصدر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي تعليماته للسفير يوسف درخم للمتابعة مع السلطات اليونانية في هذا الحادث واتمام جميع اجراءات الدفن".

وأضاف:" قامت السفارة بدورها على الفور بالتواصل مع كل من دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية وأيضا مع أهل الفقيد لتتبع مستجدات الحادث لاستكمال الاجراءات اللازمة، لدفن الفقيد في المقبرة الاسلامية في الجزيرة".

وناشد السفير الديك جميع المواطنين الفلسطينيين، بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء الشعب الفلسطيني.