الاحتلال يُخطر بإزالة "عريشة" زراعية في القدس

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء2/8/2023م، بإزالة "عريشة" زراعية، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي العباسية في البلدة، وسلّمت المواطن خالد الزير أمرا بإزالة "عريشة" زراعية.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، هدم جيش وبلدية الاحتلال 37 منشأة ومنزلًا فلسطينيًا في مختلف أنحاء القدس، ما تسبب بـ "تشريد" العشرات من العائلات والأطفال وتركهم بدون مأوى.