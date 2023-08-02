غزة: وزارة الاوقاف تعلن البدء بإعادة تأهيل شركات الحج والعمرة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات إعادة تأهيل الشركات الراغبة في العمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1444 هجري.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 06/08/2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17/08/2023.

ودعت الشركات الراغبة بإعادة التأهيل مراجعة لجنة الحج في وزارة الأوقاف لاستلام الطلب والاطلاع على شروط وتعليمات التأهيل.

ونوهت إلى أنه لن يتم استلام أي طلب بعد التاريخ المذكور أعلاه.