فلسطين اليوم

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات-تردد قناة الأقصى الجديد 2023، تعتبر قناة الأقصى من القنوات المفضلة لدى كثير من الأشخاص في العالم العربي وتوجد على العرب سات والنايل سات، إنها تقوم ببث المحتوى العربي المختلف الخاص بفلسطين والعالم العربي كله، فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خصص هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات، خاصة بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية على تردد القناة الجديد.

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

والقناة مصنفة على أنها من القنوات الإخبارية الإسلامية التي تقاوم ومازالت تقاوم حتى الآن جميع ما يحدث بها من عنف وسلبية، حيث حققت القناة أعلى نسب مشاهدات خلال السنوات الماضية، لتميزها في التغطية الحصرية لاعتداء "اسرائيل" على أرض فلسطين، وظهور الجرائم العنيفة التي تعرض لها شعب فلسطين على أيدي المحتلين "الاسرائيليين".

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

تاريخ قناة الأقصى الجديد 2023

تعد القناة الفلسطينية من القنوات التي يهتم بها الكثير كما سبق وذكرنا أعلاه ويتم بث جميع الأخبار الخاصة بشؤونها من غزة، وهي تعتبر واحدة من أهم فروع الشبكات الإعلامية المتعارف عليها في منطقة الأقصى، وهو واحد من الأعلام الذي يقوم بمحاولة إبداء الرأي والتعبير عنه.

في أوروبا تم حظر السلطات الفرنسية بث القناة حيث أنها تتبع النهج الفلسطيني، وهو يعد قرار يأتي نتيجة ضغوطات متعددة من منظمات أمريكا، ولقد أشادت فرنسا بحظر القناة ومنعتها من أنها تظهر مباشرة على الأقمار الصناعية التي تتبع شركة فرنسا يوتلسات، فإنه إجراء أمريكي رحبت به اللجنة الأمريكية، وتعتبر من المنظمات التابعة لأمريكا.





تردد قناة الأقصى الجديد 2022 على النايل سات

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V .

اسم القناة: Aqsa TV.

القمر: نايل سات.

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات