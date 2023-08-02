أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص الحي خلال مواجهات جنوب جنين
أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء2/8/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة الزبابدة جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية :" إن شابا من بلدة الزبابدة أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة".
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وقريتي مسلية وأم التوت، وكثفت تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة.