للمرة الثانية خلال أسبوع.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزور حدود لبنان

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء2/8/2023م، أن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" زار الحدود اللبنانية الفلسطينية (الشمالية) للمرة الثانية خلال أسبوع.

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن رئيس الأركان"هرتسي هاليفي" قام اليوم بجولة على طول الحدود الشمالية برفقة قائد المنطقة الشمالية " اللواء أوري غوردين والعديد من القادة"

وبين أن "هاليفي" أجرى تقييما للوضع الأمني استعرض خلاله القادة الأحداث الأخيرة والإجراءات التي استخدمتها فرقة الجليل لإحباط الانتهاكات في منطقة الحدود، حسب قوله

وفي الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الحدود الفلسطينية اللبنانية توترات بين حزب الله وجيش الاحتلال اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو 2006.