الجيش الأردني يعلن اعتقال "إسرائيلي" حاول التسلّل إلى المملكة

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء2/8/2023م، اعتقاله "إسرائيلي" حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وقال الجيش الأردني في بيان صحفى:" إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأشار بيان الجيش، إلى أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.