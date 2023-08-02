"ليفاندوفسكي": برشلونة يحتاج الى شيئين من أجل لقب الأبطال

فلسطين اليوم

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عما يحتاجه فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.



وقاد ليفاندوفسكي برشلونة لتحقيق لقب الليجا والسوبر الإسباني في الموسم الماضي، فيما غادروا دوري الأبطال من دور المجموعات.



وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لشبكة "CBS Sports" الأمريكية، خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة: "سنكون أفضل في الموسم الجديد".

وأضاف: "يعرف تشافي ما هو الأفضل للفريق، وواضح أن اللعب بأسلوب تيكي تاكا الآن يمكن أن يكون أكثر تعقيدا مما كان عليه عندما كان لاعبًا في برشلونة".



وتابع: "في البدايات يصعب القول إننا سنفوز بدوري الأبطال، لكن بالتأكيد نفكر بها لأنها بطولة مهمة جدًا".



وختم: "في دوري أبطال أوروبا، تحتاج إلى الحظ وصفوف مكتملة، لكن في الموسم الماضي عانينا من 5 أو 6 إصابات، وكنا خارج المنافسة".