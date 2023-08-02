حماس: عملية الاغوار البطولية رد على جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، الأربعاءـ، إن ضربات المقاومة في الضفة الغربية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه وهذه المرة في الأغوار المحتلة، تأتي رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي مقتضب: ثورة شعبنا وانتفاضته المجيدة مستمرة ومتصاعدة ولن توقفها جرائم الاحتلال وإرهابه. كما قال.

وأصيبت مستوطنة بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار بالأغوار.