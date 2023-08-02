الاحتلال يعتقل موظفاً في هيئة شؤون الاسرى على حاجز "بيت ايل"

فلسطين اليوم- رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، موظفًا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بلال جلامنة خلال مروره حاجز بيت إيل المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد أن قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وقالت الهيئة، إن سياسة ملاحقة موظفي الهيئة تأتي في سياق الهجمة العامة على الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهدافهم لفرض واقع يكون أكثر صعوبة وتعقيداً، مبينه الكراهية والحقد وتطبيقا لقرارات الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير".

وأشارت، إلى أن هذا الاعتقال للموظف جلامنة ليس الأول، حيث تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات.