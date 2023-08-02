"تشافي" يعلق على طلب ديمبلي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.



وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".



وأضاف: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".



وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.



وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.