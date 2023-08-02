الجهاد الاسلامي يبارك عملية اطلاق النار في الأغوار وتعتبرها رد طبيعي على عدوان الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أ. طــارق سلمــي بعملية اطلاق النار الفدائية التي وقعت ظهر اليوم في منطقة الأغوار، واصيب فيها مستوطنين.

وقال سلمي في تصريح له: "نبارك العملية الفدائية التي نفذتها المقاومة في الاغوار".

وأكد الناطق اسم الجهاد ان العمل المقاوم هو السبيل للرد على العدوان واقتحامات المسجد الاقصى المبارك، لافتا الى أن تصاعد عمليات المقاومة يؤكد بأن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمات الداخلية والأمور الثانوية وأن شعبنا لن يقبل المساومة على أي حق من حقوقه.

ووجه سلمي التحية للمقاومين الأبطال الذين يواصلون قتالهم بثبات رغم الاعتقالات والملاحقة التي يتعرضون لها.