بالصور إصابتان في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 2/8/2023 ، عن إصابة مستوطنين بجراح متوسطة بعد عملية إطلاق نار استهدفت حافلة في قرب حاجز الحمراء في الأغوار.

وقال موقع ريشت كان العبرية ان الهجوم وقع في منطقة قريبة جدًا من مكان عملية إطلاق النار التي وقعت قبل 4 أشهر وأدت لمقتل 3 مستوطنات .

وبينت المصادر العبرية ان منفذ العملية قد انسحب من المكان بسلام .

وبين جيش الاحتلال أن "مواطنة إسرائيلية أصيبت بجراح طفيفة من جراء شظايا إطلاق النار فيما تضررت المركبة بعدة عيارات نارية"؛ مشيرا إلى أن قواته شرعت بمطاردة منفذي العملية.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز "الحمرا" بالأغوار في كلا الاتجاهين واعاقت حركة المركبات بعد عملية إطلاق النار التي أُصيبت فيها مستوطِنة بجروح طفيفة.

وتحدث الإعلام العبري عن أضرار كبيرة في سيارات المستوطنين مع وجود إصابات



