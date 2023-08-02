توضيح بشأن الحديث عن زيادة تصاريح العمل في "إسرائيل"!

فلسطين اليوم

أكدت مديرة وحدة العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، منال الحتة، اليوم الأربعاء، أن آلية التسجيل المعمول بها، حاليًا، لتصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، كما هي، ولم يطرأ تغير أو تجديد عليها.

وقالت الحتة، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بتصاريح العمل في الداخل المحتل على موقع وزارة العمل، متوقف حاليًا، مشيرًا إلى أن 340 ألف شخص سجلوا عبر هذا الرابط في عام 2021، وتم قبول نحو 18 ألف منهم وما يزيد قليلاً.

وأضافت أن الموافقة على التصاريح يتم من جانب الاحتلال وفق فترة زمنية محددة، كما ويتم تبليغ الشخص بقبول تصريحه للعمل، عبر إرسال رسالة (SMS) له.

وحال زيادة عدد تصاريح العمال، سيتم فتح رابط إلكتروني جديد عبر موقع وزارة العمل، إذ ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.

وتابعت الحتة: إن "الوزارة لم تبلغ عن أي جديد فيما يتعلق بزيادة عدد التصاريح".

وكانت وزارة العمل، قد وضعت منذُ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، 9 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل:

أولا: عدد الأولاد: كل ما زادوا تزيد نقاطك.

ثانيا: العمر: كل ما كان أصغر تزيد نقاطك.

ثالثا: السجل المركز: أن نوجد تزيد نقاطك.

رابعا: شهادة مهنية: إن وجدت تزيد نقاطك.

خامسا: عمل الزوجة: لا تعمل تزيد نقاطك.

سادسا: امتلاك سيارة: لا يوجد تزيد نقاطك.

كما وعملت وزارة العمل، على آلية جديدة لفحص تصاريح العمل عبر ستة ألوان، وهي:

أولا: اللون الأخضر يدل على فرصته جيدة للحصول على تصريح عمل خلال الدفعات المقبلة.

ثانيا: اللون الأصفر يدل أن أمام الشخص وقت وسيتم ترشيح اسمه في الدور المقبل.

ثالثا: اللون البرتقالي يدل أن الشخص يحتاج لبعض الوقت، أما الأحمر فيحتاج وقتاً كبيراً.

رابعا: اللون الأسود يدل على أن وضع الشخص صعب، لأن الاسم مرفوض بسبب موانع أمنية.

خامسا: اللون الأزرق يدل على أن الشخص مسجل حديثاً.