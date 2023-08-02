إلقاء القبض على "إسرائيلي" حاول التسلل إلى الأردن

فلسطين اليوم

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء 2/8/2023: إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص "إسرائيلي" الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر :"أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة."

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.