السـلطة تواصل استهداف كوادر الجهاد في الضفة

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة مساء الثلاثاء على مداهمة منازل عدد من الأخوة المجاهدين في محافظة الخليل، في جريمة جديدة تشابه ما تقوم به قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المجاهد المحرر يوسف اخليل (24 عاماً) من بلدة بيت أمر بالخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته، علماً بأنه معتقل سابق لدى أجهزة أمن السلطة، فيما فشلت في اعتقال آخرين.

وفي جنين، اعتقلت أجهزة أمن السلطة المحرر أحمد عبد اللطيف نواصرة (38 عاماً) من بلدة فحمة جنوب جنين، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل الاعتقال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها الشرسة بحق كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، واعتقال المجاهدين خالد ومراد ملايشة، ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين لليوم الـ31 على التوالي، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط، بالإضافة إلى اعتقال خمسة مجاهدين من بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، لليوم الـ18 على التوالي، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً).

كما يواصل جهاز المخابرات التابع للسلطة اعتقال القيادي المجاهد: أرقم خالد أحمرو (57 عاماً) من الخليل، والمجاهد فادي فواز البري (38 عاماً) من قلقيلية ويسكن في رام الله والبيرة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.