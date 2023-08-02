سعد :مليار و300 مليون شيقل لسماسرة العمال… وهذا السبب سهل وإصدار التصاريح دون ضبط !

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد اليوم الأربعاء 2/8/2023 ، إن المبلغ الذي يستفيد منه سماسرة العمال سنويا مليار و300 مليون شيقل، وهو مبلغ كبير جداً من رواتب العمال .

وقال سعد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم" إن هذا الموضوع لابد أن يتم ملاحقته من قبل الاحتلال ، كون أن تصاريح المشغلين تصدر دون أي تنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وتابع سعد أن الاحتلال يتهرب ويعطي آلاف التصاريح ويبيعها بشكل مباشر من قبل المشغل حيث إن جهات متنفذة هي التي تحصل على التصاريح ، مشيراً إلى أن صاحب العمل نفسه أصبح يقتطع من مبلغ العامل من 2000-2500 شيقل .

وبين سعد أن الشي الذي أصبح يسهل عمل سماسرة العمال ، هو إصدار التصاريح الإلكترونية والإعلان عنها عبر مواقع إلكترونية ، وليست الورقية كما السابق التي كانت تمكنا من ضبط الحالة .