حماس: دماء أطفالنا ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه

فلسطين اليوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 2/8/2023، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عامًا)، الذي ارتقى مساء أمس بنيران قوات الاحتلال قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، أن دماء أطفالنا ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه، وإن رد ثوار شعبنا على استباحة الدماء والمقدسات لن يطول، ومقاومتنا كفيلة بانتزاع حقّنا في الحياة الكريمة والحرية والعودة والاستقلال.

وأعدمت قوات الاحتلال الزعارير بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.