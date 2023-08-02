بالفيديو بعد محاصرة أحد المنازل... اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر واعتقال عدد من الشبان

فلسطين اليوم

شهد مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا فجر اليوم الأربعاء 2/8/2023 اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لساعات، وقد بدأت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واكتشاف قوة خاصة تسللت إليه.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة المخيم واستقدمت تعزيزات عسكرية وحاصرت أحد المنازل، بعد أن نشرت القناصة على أسطح أحد المنازل في مخيم عقبة جبر.

ولفتت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان من المخيم قبل أن تنسحب بعد ذلك.

