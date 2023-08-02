بالفيديو مستوطنون يقتحمون باب الأسباط بالمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء 2/8/2023، مقبرة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية، عند باب الأسباط وعلى سور المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.