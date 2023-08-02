المدلل: أحداث مخيم عين الحلوة أيَّاً كانت مسبباتها لا تخدم سوى أهداف الاحتلال وغاياته

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 2/8/2023 الدكتور أحمد المدلل أن الأحداث المؤسفة بمخيم عين الحلوة مُدانة ومرفوضة من كل قوى شعبنا وفعالياته.

وشدد خلال تصريحات لفضائية "القدس اليوم" أن ما يجري داخل المخيم من أحداث أيَّاً كانت مسبباتها لا تخدم سوى أهداف الاحتلال وغاياته، وعلى جميع الأطراف تغليب لغة العقل والحوار، معتبراً أن "بنادقنا تكتسب شرعيتها من توجيهها صوب صدور المحتل، الذي يغتصب أرضنا ومقدساتنا، ويُشتت أهلنا".

وقال إن هناك جهات تُغذي الفتنة المشتعلة في عين الحلوة -وفي مقدمتها الاحتلال-، وعلى طرفي النزاع أن يتنبهوا لخطورة هذا الأمر، موضحاً أن شعبنا كله يرفض هذه المظاهر التي تسيء لنضاله وتضحياته، وتعمق إشكالياته.

وجدد تأكيده على أن هناك مؤامرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ترمي لشطب حق العودة من خلال تدمير المخيمات، الشاهد الأكبر على معاناة شعبنا المُشرد في المنافي والشتات. وهذا يبدو واضحاً من خلال المؤامرة على وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والتقليصات التي تتعرض لها، نتيجة وقف الدعم من كثير من الدول، وعلى رأسها أمريكا.

وطالب المدلل بتدخل كل من تعنيهم القضية الفلسطينية من فصائل ونخب سياسية وفكرية ودعوية وبسرعة من أجل وقف هذا النزيف، الذي يعيشه مخيم عين الحلوة، ونحذر من خطورة تبعاته.

ويشار إلى أن اشتباكات مسلحة وقعت في مخيم "عين الحلوة" بلبنان أدت لمقتل 11 مواطناً وإصابة 50 آخرين وسط نزوح لعدد من العائلات من المخيم .