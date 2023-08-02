بعد اعتقال 17 عاما… الإفراج عن الأسير هيثم كعبي

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الأسيـر هيثم ناجي كعبي (39 عاماً) من مخيم بلاطة بنابلس بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال.

وتم الإفراج عن كعبي من سجن النقب الصحراوي، وشارك باستقباله عند معبر الظاهرية بالخليل عدد من ذويه وأصدقائه.

يذكر أن الأسيـر كعبي اعتقل عام 2006، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 17 عاما، وحصل خلال فترة اعتقاله على شهادة البكالوريوس.