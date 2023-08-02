الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء 2/8/2023، حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، تخللها اعتقالات لعدد من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة صهيونية، تسللت إلى مخيم عقبة جبر بأريحا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث تم اعتقال 4 شبان لم تعرف هويتهم وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أشرف وشادي عساكرة، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه في قرية العساكرة شرق بيت لحم.

١. أشرف العساكرة- العساكرة شرق بيت لحم

٢. شادي العساكرة- العساكرة

٣. صهيب نوفل- القدس

٤. سائد حسني- مخيم عقبة جبر في أريحا

٥. محمد حسني- مخيم عقبة جبر

٦. زكريا حسني- مخيم عقبة جبر

٧. صالح محمد شلون- مخيم عقبة جبر

٨. أحمد فايز ربعي- دورا جنوب الخليل