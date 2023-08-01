انحفاض على سعر صرف الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 2-8-2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 2-8-2023 ، ويمكن لجميع الباحثين عبر محرك جوجل الشهير في جميع محافظات البلاد من التعرف على الإجابة عن هذا الموضوع حيث يجري المهتمين والمستهلكين عمليات البحث الالكترونية منذ فجر اليوم وهذا الامر دفع فلسطين اليوم في نشر هذه المقالة علما ان هذه المقالة تأتي ضمن سلسلة مقالات عدة نعرض فيها أسعار الذهب في مختلف البلدان العربية كما هو الآن .

ونؤكد لكم في هذه الفقرة التي نواصل فيها سعر صرف الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء إلى أن كل من يقرأ السطور التي تلت بعد هذه المقدمة من التعرف بكل اريحية تامة على هذه الأسعار التي تتباين في الارتفاع والانخفاض كل اربع وعشرون ساعة وبعد هذه المقدمة يرجى المتابعة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 2-8-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 651,000، ومبيع: 659,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 659,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 651,000 ، مبيع: 659,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 659,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 675,000 ، مبيع: 678,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 678,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 678,000 ، مبيع: 681,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 681,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 11800 وبيع 11950

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 11800 وبيع 11950 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 12250 وبيع 12300 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 12300 وبيع 12350.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 2-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .