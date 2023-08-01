أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 2 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

هبطت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأربعاء 2/8/2023، هبوطاً طفيفاً بدعم من الانخفاض العالمي لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.60 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.45 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.02 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.03 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.387 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.603 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 312.23 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضا في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو تموز على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.