الدفاع الروسية: إحباط هجوم اوكراني بالمسيرات على موسكو

فلسطين اليوم

أحبطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، محاولات استهداف القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة لمواقع في مدينة موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه تم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

وتمكنت إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر الأحد، وفق ما صرح به عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين.

وأضاف سوبيانين، أنه لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضررت واجهة البرج عند الطابق الـ21 والزجاج على مساحة نحو 150 مترا مربعا.