الجهاد الإسلامي: جرائم العدو سترتد عليه ناراً وجحيماً

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا اليوم الثلاثاء 1/8/2023، شهيد فلسطين الطفل: محمد فريد الزعارير (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب قرية السموع بالخليل، بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأبرياء واستباحة الدماء وانتهاك المقدسات، سيرتد على العدو ناراً وجحيماً من حيث لا يحتسب.

وقالت الحركة:" إن مقاومتنا التي تجلت اليوم على يد الشهيد البطل مهند المزارعة في القدس، لن تكون اَخر المطاف، وإن غداً لناظره قريب."