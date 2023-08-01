ناعية الشهيد الزعارير

الجهاد الإسلامي: جرائم العدو سترتد عليه ناراً وجحيماً

الساعة 11:06 م|01 أغسطس 2023
الجهاد الإسلامي (30).JPG
الجهاد الإسلامي (30).JPG

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا اليوم الثلاثاء 1/8/2023، شهيد فلسطين الطفل: محمد فريد الزعارير (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب قرية السموع بالخليل، بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأبرياء واستباحة الدماء وانتهاك المقدسات، سيرتد على العدو ناراً وجحيماً من حيث لا يحتسب.

وقالت الحركة:" إن مقاومتنا التي تجلت اليوم على يد الشهيد البطل مهند المزارعة في القدس، لن تكون اَخر المطاف، وإن غداً لناظره قريب."

 

 

كلمات دلالية

الجهاد الإسلامي نابلس الشهيد محمد الزعارير