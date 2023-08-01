بالصور هبة سعدية: أول حَكمة فلسطينية تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات

فلسطين اليوم

أصبحت الحكمة هبة سعدية أول امرأة فلسطينية يتم تعيينها حكمة مساعدة في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هبة سعدية حكمة للراية في المباراة التي جمعت المنتخبين الصيني والإنجليزي (1-6) اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال السيدات 2023.





وباتت هبة سعدية أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

ويعد اختيار هبة سعدية لإدارة مباريات نهائيات النسخة التاسعة من مونديال السيدات 2023، التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا حاليا، سابقة في تاريخ التحكيم الفلسطيني، حيث لم يسبق لأي حكم فلسطيني المشاركة في نهائيات كأس العالم، سواء للرجال أو السيدات.

ونالت الحكمة الفلسطينية إشادة كبيرة نظرا لتميزها وتجربتها، فضلا عن تألقها في المحافل الدولية السابقة.

وسبق لهبة سعدية إدارة مباريات في كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وفي بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، والتي استضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو إلى 13 يونيو من العام الجاري.