الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود

فلسطين اليوم

دمرت البحرية الروسية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسيرات بحرية اوكرانية في البحر الأسود، حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الأوكرانية حاولت استهداف سفن مدنية روسية كانت في طريقها إلى مضيق البوسفور، عبر ثلاثة زوارق بحرية مسيرة.

ورافقت سفن البحرية الروسية، سفن النقل، واكتشفت الزوارق المعادية في الوقت المناسب ودمرتها جميعا، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وبلغ مجموع الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، نحو 800 جندي.