طقس فلسطين يوضح طبيعة الجو خلال الأسبوع الحالي

فلسطين اليوم

قال الراصد الجوي، أن طقس فلسطين سيستمر في الانخفاض حتى بداية الأسبوع المقبل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.

وغداً، الأربعاء 02/08/2023: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس صيفياً عادياً ( حاراً نسبياً الى حار ) خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل.

الخميس 03/08/2023: يكون الطقس صيفياً عادياً خلال ساعات النهار ( حاراً نسبياً الى حار)، ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولطيفاً في الجبال، وتبقى الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة.

الجمعة 04/08/2023: طقس صيفي عادي ( حار نسبياً الى حار ) خلال ساعات النهار، ودافئ الى لطيف خلال ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة بقليل.

السبت 05/08/2023: يستمر الطقس صيفياً عادياً ( حاراً نسبياً الى حار ) خلال ساعات النهار، ودافئاً الى لطيف خلال ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة بقليل.