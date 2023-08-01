اعتقال شاب من شعفاط واستهداف المواطنين في العيزرية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة، فيما أطلقت الرصاص الحي على الشبان أثناء اقتحامها منزل الشهيد مهند المزارعة في بلدة العيزرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد نادر البياع، عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين، شرق القدس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاما)، من بلدة العيزرية، برصاص الاحتلال عند مدخل المستوطنة.

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