الشعبية تبارك عملية "معاليه ادوميم" وتؤكد: انها جاءت في السياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عملية الفذائية التي نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

ونعت الحركة، في بيان لها، منفذ العملية الشهيد البطل مهند محمد المزارعة، مضيفةً أن نجاح المزارعة في اختراق التحصينات والإجراءات الأمنية يمثل صفعة جديدة توجهها المقاومة للاحتلال وبرهان واضح على هشاشة منظومة الأمن الصهيونية وعجز الكيان عن حماية مستوطنيه.

وتابعت: "اليوم من جديد شعبنا يسطر بالدم ملحمة الوفاء للوطن والأرض والإنسان ويكتب أن الكرامة أغلى من الحياة وأن المحتل إلى زوال".

وأردفت حركة المقاومة الشعبية: "نرفع قبعاتنا إجلالا وإكبارا لكل جماهير شعبنا ومناضلينا والفدائيين في كل أماكن التماس مع المحتل ونخص أهلنا في ضفة العز و الكرامة وندعو لتكثيف الضربات والعمليات لتكون رادع وعقاب لهذا العدو المجرم".

واكملت: "نعاهد الله ونعاهد شهداءنا وجرحانا وجماهير شعبنا ومقاتلينا على الوفاء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وآهات الأسرى".

وأسفرت عملية الشهيد مهند المزارعة، عن إصابة خمسة مستوطنين بينهم اثنين بحالة خطرة.