تعرض لجلطة..الاحتلال يعيد الأسير عساف زهران لسجن "ريمون"

فلسطين اليوم

أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير عساف زهران إلى سجن "ريمون"، بعد نقله أمس إلى مستشفى "سوروكا"، إثر تعرضه لأعراض جلطة.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الوضع الصحي للأسير زهران مستقر، مبينا أنه يعاني من السكري المزمن والضغط، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

‏والأسير زهران واحد من بين مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).