مانشستر يونايتد يبرم أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي..!

فلسطين اليوم

أبرم مانشستر يونايتد أضخم صفقة رعاية لقميص ناد في تاريخ الدوري الإنجليزي بتمديد الشراكة مع العملاقة الألمانية "أديداس" على قمصان الشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، تمديد الشراكة مع أديداس لمدة عشر سنوات إضافية مع الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه إسترليني (1.16 مليار دولار).

وتقضي الشراكة بتوريد "أديداس" لقمصان يونايتد حتى عام 2035، أي استمرارها من ساعة إبرام العقد الجديد لنحو 12 عاما.

وقال يونايتد في بيان مشترك مع أديداس: "يزيد العقد الجديد من الاهتمام بفريق مانشستر يونايتد للسيدات منذ تكوينه في 2018".

ولا يزال يونايتد في مباحثات لبيع النادي بعدما أعلنت عائلة غليزر المالكة عرضه للبيع العام الماضي.

وأبرز يونايتد ضمن حديثه عن التوقيع الرسمي لصفقة الرعاية، أنها ستتضمن اهتماما أكبر بفرق السيدات داخل نادي مدينة مانشستر.